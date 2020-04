Giugliano, controlli serrati della polizia per Pasquetta

GIUGLIANO. Controlli serrati della polizia nel giorno di Pasquetta a Giugliano. Gli agenti del commissariato stanno effettuando posti di controllo in vari punti della città.

Da questa mattina sono già state controllate diverse persone trovate in strada. Il timore è che qualcuno, nonostante i divieti, pensi di trascorrere la Pasquetta in giro, complice il bel tempo. Ma i numerosissimi posti di blocco sparsi in vari punti della città impediscono a chiunque di essere in giro senza un valido motivo.

Nella zona di Casacelle la polizia sta effettuando già da diverse ore i controlli ma non solo lì. Le misure restrittive dei decreti Coronavirus obbligano i cittadini italiani ancora a restare a casa fino al 3 maggio per evitare il contagio.

In queste settimane i controlli sono serrati da parte delle forze dell’ordine. Numerosissime sono le denunce a chi è stato trovato in strada senza un motivo di necessità. Chiunque sia in strada deve presentare un’autocertificazione che attesti il motivo per cui si trova in giro. Gli unici motivi per cui si può uscire di casa sono: lavoro, salute o necessità (spesa al supermercato o in farmacia).