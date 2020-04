Coronavirus, infetta con tosse e febbre fa il giro di tre negozi: arrivano i carabinieri

Soresina. Era positiva al coronavirus. Aveva febbre e tosse. Ma nonostante questo ha deciso di andare a fare la spesa e di fare un giro tra i negozi aperti. E’ quanto successo a Soresina, in provincia di Cremona. Denunciata una donna di 58 anni.

Soresina (Cremona), positiva al coronavirus va in tre negozi

Come se niente fosse, ieri l’altro, la 58enne ha deciso di uscire di casa per fare la spesa. Tuttavia la sua presenza e le sue condizioni di salute non sono sfuggite agli occhi dei commercianti, che hanno allertato subito i carabinieri.

I militari dell’Arma sono così intervenuti per identificare la donna e denunciarla. Nel frattempo, però, la signora positiva al Covid-19 aveva fatto visita a una tabaccheria, una salumeria e un panificio. La 58enne adesso dovrà fare i conti con una doppia denuncia. Non solo infatti ha violato il regime di quarantena previsto per le persone infette, ma si è anche resa protagonista di falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Per tentare di giustificare la sua uscita, la donna ha dichiarato di essersi sottoposta a un secondo tampone risultato poi negativo. Le ulteriori indagini dei militari hanno smentito quanto affermato dalla signora.