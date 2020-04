Giugliano, miracolo di Pasqua: Gemma si è svegliata dal coma

Nizza. Arriva una bellissima notizia dall’ospedale francese, Gemma la giovane ragazza di Giugliano precipita dal balcone di casa sua si è svegliata dal coma. Dopo tanta attesa, ricordiamo che Gemma è stata in coma per circa una settimana, arriva la splendida notizia che tutti aspettavano.

I fatti

Il 6 aprile Gemma è precipitata dal 5° piano di un palazzo a Nizza e lotta tra la vita e la morte. L’incidente è accaduto nella notte tra sabato e domenica, intorno le 3, nel centro storico della città francese. Ancora ignote le cause che hanno provocato la caduta nel vuoto. Gemma poco più di 20 anni, si era stabilita da qualche tempo in Costa Azzurra, dove vi lavorava. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e i medici, insieme ai vigili del fuoco, allertati dai residenti.

La giovane tutt’ora ricoverata in ospedale è in compagnia di alcuni famigliari che nonostante tutto sono riusciti a raggiungere la giovane in ospedale. Le forze di polizia francesi sono ancora a lavoro per stabilire la dinamica di quella maledetta notte.

Intanto la bacheca Facebook della giovane 20enne è stata invasa da centinaia di messaggi: “Non c’è notizia migliore

LA FELICITÀ PORTA IL TUO NOME, oggi sei anche Santa Amore mio”, scrive l’amica Regina. “Stanotte ho sognato che visualizzavi tutti i miei messaggi del buongiorno e della buonanotte..e come per magia tu forse in quel momento avevi aperti gli occhi!!!! È incredibile… io però già lo sapevo!!!!! Grande amore”, scrive Ilenia.