Diretta conferenza stampa Conte oggi 10 aprile: dove vederla in tv e su Facebook

Diretta conferenza stampa Conte oggi 10 aprile. Il premier ha annunciato che terrà una conferenza stampa oggi per illustrare ai cittadini le ultime novità riguardo l’emergenza Coronavirus in Italia.

“Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul #MES non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi” scrive su Twitter il premier. Il presidente del Consiglio dovrebbe dare informazioni relativamente al lockdown del paese visto che il 13 aprile scade il decreto e le relative misure restrittive. Conte poi descriverà anche la posizione del Governo dopo l’accordo approvato ieri dall’Eurogruppo sulle misure economiche europee in risposta alla crisi.

Diretta conferenza stampa Conte 10 aprile

La conferenza, come sempre, sarà trasmessa anche da molti telegiornali e canali televisivi. Sarà possibile vedere la conferenza stampa del presidente Conte oggi, venerdì 10 aprile 2020, a partire dalle ore 14,00. Per seguirla in tv basta sintonizzarsi su uno dei principali canali televisivi, come Rai 1 e La7, che si collegheranno con la conferenza. Oppure su uno dei canali all news come SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre) TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Leggi anche: Nuovo decreto Coronavirus, restrizioni fino al 4 maggio: quali attività riaprono. Le ipotesi

La conferenza di Conte sarà disponibile anche in streaming. Basterà collegarsi, sempre alle 14, sul profilo Facebook ufficiale del presidente del Consiglio, oppure sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi.

Proroga del lockdown

Da quanto trapela, il blocco del Paese dovrebbe essere prolungato fino al prossimo 4 maggio. Il comitato scientifico non sarebbe favorevole ad una riapertura a stretto giro. Dal 14 aprile potrebbero però pian piano riaprire alcune attività, in maniera graduale. Dopodiché, se i numeri dei contagi da Coronavirus dovessero ancora migliorare, il Governo inizierà a pensare alla cosiddetta Fase 2, quella della convivenza con il Coronavirus.