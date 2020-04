Grande Fratello Vip 4, chi ha vinto? E’ Paola Di Benedetto la vincitrice di questa edizione del Gfvip. Al secondo posto c’è Paolo Ciavarro, mentre Sossio Aruta è arrivato terzo. Eliminati Aristide Malnati, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Andrea Denver è invece uscito al primo televoto (dove erano passati Patrick e Antonella). Paola Di Benedetto oltre alla vittoria al GF VIP 2020 si porta a casa il montepremi in palio di 100.000 euro, di cui la metà da devolvere in beneficenza.

Grande Fratello Vip: chi ha vinto?

Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro erano i favoriti del web. Nella Casa di Cinecittà erano rimasti in 7 concorrenti: Antonella Elia, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese – tutti e tre al televoto per guadagnare gli ultimi due posti da finalisti – Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta (già decretati finalisti nelle scorse puntate).

L’edizione del GF VIP 2020 è stata unica sotto tanti punti di vista. È la versione celebrity più lunga di sempre (20 puntate in onda dall’8 gennaio all’8 aprile 2020) e quella con più concorrenti (29 in tutto). Quest’anno poi a causa dell’emergenza Coronavirus, il gf ha dovuto più volte informare i concorrenti di quello che accadeva all’esterno. E difatti, eccezionalmente gli inquilini della Casa hanno potuto mettersi in contatto telefonico con le loro famiglie, per avere notizie sul loro stato di salute ed essere rassicurati. Inoltre, dall’11 marzo, Signorini ha condotto il programma dagli studi di Cologno Monzese, in collegamento con Cinecittà, senza pubblico in studio e, in entrambi i set televisivi, sono state adottate le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza.

Chi è Paola Di Benedetto?

E’ una modella, showgirl e influencer arrivata al successo grazie al programma Ciao Darwin in cui ricopriva il ruolo di Madre Natura. Paola Di Benedetto riscuote successo a partire dal 2016 quando partecipa a Miss Italia. Nello stesso anno prende parte al programma condotto da Paolo Bonolis “Ciao Darwin”, in cui interpreta il ruolo di “Madre Natura”, per poi approdare a Colorado. La vera svolta per la sua carriera però arriva quando nel 2018 viene scelta per far parte del cast di concorrenti de L’Isola dei Famosi.

