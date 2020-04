Oroscopo Paolo Fox 8 aprile Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 8 aprile 2020. Volete conoscere le novità che riguardano gli ultimi segni zodiacali? Vediamo cosa dicono le stelle per gli ultimi segni dello zodiaco. Mercoledì flop per il Sagittario e il Capricorno. C’è necessità di chiarimenti per l’Acquario e i Pesci. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Sagittario

In questi giorni ti senti come un Leone in gabbia. Qualcosa ti frena e dovrai impegnarti sodo per superare questa difficoltà. Se poi sei circondato da persone che ti creano tensione, ti sentirai ancora più nervoso. Cerca, però, di non riversare tutta questa tensione sulla coppia. Momento molto difficile. Da oggi a giugno, i pianeti metteranno alla prova tutte le relazioni amorose. Se hai iniziato una storia, potresti avere difficoltà a farla decollare. Le relazioni consolidate richiedono maggiore cautela e chiarezza.

Oroscopo Capricorno

La parola d’ordine è pazienza. Ti sentirai molto stressato per dei problemi economici: non è un periodo facile per nessuno e non lo è nemmeno per te. Da sabato 11 la situazione si complicherà, ma verrà superata a maggio, grazie a un aiuto delle stelle. Se vuoi iniziare nuovi progetti, devi aspettare fino a primavera inoltrata. Al contrario, chi ha avuto problemi in passato ora può risolverlo più facilmente. Presta attenzione alle finanze.

Oroscopo Acquario

È arrivato il momento di mettere in pratica tutto quello che desideri fare da tempo. Sei di fronte a un cambiamento fondamentale, ma devi trovare il coraggio di fare il passo decisivo. L’oroscopo di Paolo Fox ti invita a chiarire i tuoi progetti futuri e domani è la giornata ideale per cominciare. Se appartieni all’Acquario che non è contento della propria vita, probabilmente ora sarai molto nervoso e controverso.

Oroscopo Pesci

La tua settimana è partita con il piede sbagliato. Forse ti sei portato dietro gli strascichi di qualche discussione avvenuta nel weekend. Nelle prossime giornate l’umore in casa migliorerà e tu ritroverai maggiore lucidità. Ma ora devi stare più attento nell’amore. È necessario essere chiari su ciò che si desidera da una relazione e quindi seguire la decisione. Se si desidera una relazione seria, non è necessario avvicinarsi a persone inaffidabili e superficiali.