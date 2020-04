Stasera in tv, Sole a Catinelle su Canale 5: cast, trailer e trama del film Sole a Catinelle con Checco Zalone

Stasera in tv, 7 aprile, su Canale 5 il film Sole a Catinelle alle ore 21.40. E’ un film del 2013 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. È il terzo film che ha come protagonista il comico pugliese.

Sole a Catinelle: trama

Checco lavora come calmiere in un albergo a 4 stelle sulla laguna di Venezia. Emigrato da oltre vent’anni dalla Puglia, reputa il suo lavoro non abbastanza stimolante e soprattutto mal pagato. Decide così di dire addio alla sua carriera da cameriere licenziandosi di punto in bianco. Pessimo tempismo perché nel giorno delle sue dimissioni, sua moglie Daniela perde il lavoro. Entrambi disoccupati e con un figlio da mantenere, Checco e Daniela cercano di trovare una soluzione.

Per fortuna Checco trova lavoro come rappresentante porta a porta di un aspirapolvere. Si dimostra fin da subito un ottimo venditore riuscendo ad ottenere in breve tempo eccellenti risultati. Vende infatti gran parte degli aspirapolveri a parenti ed amici e spende la quasi totalità del denaro guadagno nell’acquisto di beni di lusso decisamente inutili. Ma ben presto Checco dovrà fare i conti con la realtà di non riuscire più a mantenere economicamente la sua famiglia e Daniela decide di cacciarlo di casa. Intanto Checco fa una promessa a suo figlio: se il ragazzino riuscirà ad essere promosso con una media del 10 lo porterà in vacanza.

Sole a catinelle: cast

Checco Zalone: Checco Zalone

Checco Zalone Robert Dancs: Nicolò Zalone

Miriam Dalmazio: Daniela

Aurore Erguy: Zoé

Ruben Aprea: Lorenzo, figlio di Zoé

Valeria Cavalli: Giulietta/Juliette Marin

Orsetta De Rossi: Domiziana

Matilde Caterina: Zia Ritella

Stefano Sabelli: Onofrio

Daniela Piperno: Giovanna

Lydia Biondi: Carolina, maestra di Nicolò

Augusto Zucchi: Piergiorgio Bollini

Marco Paolini: Vittorio Manieri

Alessandro Bressanello: dottor Giacomo Surace

Angie Alexander: segretaria Risorse Umane

Mimmo Mignemi: papà di Daniela

Claudia Brovedani: Olga Bollini

Maurizio Lastrico: Ludovico, papà di Lorenzo

Elettra Dallimore Mallaby: attrice set cinematografico

Gaia Padovan: psicologa scuola elementare Nicolò

Paolo Braghetto: sindacalista

Curiosità

A fronte degli 8 milioni di euro di budget, il film ha riscosso un enorme successo di pubblico. Soltanto nei primi quattro giorni di programmazione il film (distribuito in 1250 copie) ha incassato più di 18,6 milioni di euro con più di 2,7 milioni di biglietti venduti, risultando il miglior incasso cinematografico in Italia del 2013. In sette giorni incassa 23 milioni di €.

Il 22 febbraio 2014 il film ha vinto l'undicesima edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, la rassegna cinematografica internazionale ideata da Ezio Greggio e interamente dedicata alla commedia

Sole a catinelle: trailer