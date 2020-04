Coronavirus, su Whatsapp un numero per verificare notizie vere e fake news, fact-checking online

Da oggi in poi c’è un numero per verificare le fake news su Whatsapp e Facebook. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha infatti inserito all’interno del monitoraggio delle iniziative di auto-regolamentazione delle piattaforme online volte a contrastare la disinformazione sulle tematiche Covid-19, un progetto proposto da Facebook. Questo è basato sulla sperimentazione di un nuovo servizio di fact-checking su WhatsApp relativo a notizie e informazioni riguardanti la pandemia. WhatsApp ha dunque sviluppato un sistema di verifica delle notizie.

L’app di messaggistica era l’unica della galassia di Facebook alla quale finora il social network non era riuscito ad applicare una stringente moderazione dei contenuti per bloccare il diffondersi di numerose fake news relative all’epidemia in corso. Il progetto si chiama Facta. e si basa su un autonomo accordo tra Facebook e un fact-checker indipendente, selezionato dalla piattaforma e già partner del Facebook.

Numero Whatsapp per verificare le fake news

Pagella politica/Facta riceverà le segnalazioni da parte degli utenti della piattaforma che vorranno sottoporre contenuti alla verifica di autenticità. Il programma lo fa assumendosi la responsabilità sulla valutazione del contenuto e sui criteri adottati a tal fine. La verifica di una notizia o di un contenuto che circola sul web avviene in modalità volontaria direttamente da parte degli utenti.

L’utente deve salvare nella propria rubrica il numero di Facta: +39 345 6022504. Tramite WhatsApp gli utenti potranno inoltrare i messaggi di testo, vocali, immagini o video ricevuti dei quali si desidera verificare l’autenticità. Facta risponderà all’utente una volta presa in carico la richiesta di verifica. Nel caso si tratti di una nuova fake news, ne pubblicherà l’analisi sul proprio sito.

Il profilo di Facta fornirà agli utenti un continuo aggiornamento dell’evolversi della pandemia tramite lo stato di WhatsApp. Lì saranno pubblicate le ultime notizie verificate sul Covid-19.

Secondo Agcom il progetto pilota potrebbe rappresentare una best practice in quanto l’iniziativa sull’approfondimento della veridicità di una notizia o di un contenuto, avviene in modalità volontaria e rispettosa delle garanzie di libertà di accesso alle informazioni e ai contenuti da parte degli utenti.