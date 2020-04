Diretta del Santo Rosario e supplica a San Giovanni Paolo II ore 21 in streaming e in tv

Diretta Santo Rosario ore 21. I fedeli, le famiglie e le comunità religiose sono invitati a ritrovarsi oggi giovedì 2 aprile, alle ore 21:00, per recitare insieme il Rosario. Il momento di preghiera verrà trasmesso da Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu Radio e sulla pagina Facebook ufficiale della Cei. Si terrà nella Cappella dedicata a san Giuseppe Moscati, il santo medico, del Policlinico Agostino Gemelli di Roma e si concluderà con una supplica a san Giovanni Paolo II.

La preghiera

Come ha detto Papa Francesco: “È incancellabile nella Chiesa e nella società il segno lasciato da San Giovanni Paolo II”.

L’appuntamento rientra tra gli eventi organizzati dalla Federazione dei settimanali cattolici e Corallo, d’intesa con la Segreteria generale della Cei, che sin dall’inizio dell’emergenza si è prodigata affinché i fedeli potessero ricevere il giusto supporto dalle autorità ecclesiastiche. Già nei giorni del 19 e del 25 marzo, infatti, è stata trasmessa in via straordinaria la recita del rosario, sotto la guida del Monsignor Russo, il segretario della Cei (Conferenza Episcopale Italiana).

Stavolta, a supporto dell'evento che si svolgerà giovedì 2 aprile alle 21, ci sono anche Avvenire, InBlu Radio, Sir altri canali mediatici, oltre la già citata Tv2000.

Oltre ai soliti appuntamenti previsti dal palinsesto di Tv2000, la nota emittente ha organizzato un evento straordinario per unire l'Italia in preghiera.

