Giugliano, parafarmacia di Varcaturo dona mascherine all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli

Giugliano. Tempi di lotta al virus ma anche tempi di solidarietà. Insieme ai sanitari, farmacie e parafarmacie sono in prima linea per l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Così non mancano anche i gesti di sostegno per aiutare gli eroi in camice bianco. Nella difficile situazione una delle “armi” è quella dei dispositivi di protezione individuale (difficili di trovare anche sul mercato) per medici e infermieri.

La Parafarmacia del dottor Vincenzo Braucci, in via Ripuaria a Varcaturo sulla fascia costiera di Giugliano, nei giorni scorsi ha donato 115 mascherine, modello FFP2, all’ospedale Santa Maria delle Grazie in località La Schiana di Pozzuoli. Il nosocomio puteolano, insieme agli altri presidi dell’Asl Napoli 2 Nord, sta accogliendo infatti pazienti affetti da Covid-19. L’imprenditore Braucci le ha consegnate personalmente negli uffici della Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero.

I sanitari hanno accolto di buon grado l’iniziativa, manifestando grande compiacimento, a dimostrazione del particolare momento di difficoltà che stanno attraversando anche per reperire gli ordinari ed indispensabili dispositivi di protezione.