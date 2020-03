“Ascolta ‘Rinascerò, rinascerai’ di Facchinetti per donare all’ospedale”, la nuova catena Whatsapp

Una nuova catena WhatsApp circola in queste ore relativa alla canzone “Rinascerò, rinascerai” interpretata da Roby Facchinetti il cui ascolto su Youtube consentirebbe di donare soldi all’ospedale di Bergamo. Si tratta di una notizia inesatta.

Si tratta di un post virale che ricorda altri che stanno circolando in queste settimane di emergenza da Coronavirus. Il testo di questo messaggio ci dice che facendo girare il video Youtube associato alla suddetta canzone, potremo far arrivare in automatico delle donazioni all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Nel messaggio c’è scritto questo: “Se puoi girala ai tuoi contatti, ad ogni visualizzazione viene donato qualche € all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che è allo stremo e con pochi presidi di protezione”.

Le donazioni non possono avvenire in automatico in base alle visualizzazioni Youtube. E questo vale anche per il brano “Rinascerò, rinascerai” di Roby Facchinetti”. A meno che il diretto interessato non ufficializzi delle iniziative a riguardo.

Canzone Facchinetti: donazioni ospedale

La catena che circola su Whatsapp prende spunto da un post di Roby Facchinetti su Facebook dove ha associato la canzone “Rinascerò, rinascerai” all’emergenza Coronavirus, ma non nel modo in cui se ne parla su WhatsApp. Il suo post, infatti, dice che intende dar conforto a queste persone, in particolare a quelle di Bergamo, invitando tutti a donare presso lo stesso Ospedale Papa Giovanni XXIII, ma è cosa ben diversa rispetto a quello che trapela tramite l’app di messaggistica:

“Carissimi amici – ha scritto Facchinetti – questo brano è dedicato alla mia città profondamente ferita e a tutte le persone che stanno soffrendo a causa di questo terribile virus. Io e Stefano, l’abbiamo composto con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima. Ci auguriamo che ascoltandolo, in questi drammatici momenti, vi possa dare quella giusta energia che la musica ha la capacità di regalarci. Buon ascolto, Roby”. Sulle donazioni invece chiarisce: “Tutti i proventi dei download e dei diritti d’autore ed editoriali (Facchinetti/D’Orazio) saranno totalmente devoluti a favore dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’acquisto di attrezzature mediche”.