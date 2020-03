Emergenza Coronavirus, quando finirà l’epidemia in Italia?

Coronavirus, quando finirà l’emergenza? Andrà davvero tutto bene? Chi in questi giorni non si è posto queste domande. Oltre 3 miliardi di persone chiuse in casa, piazze e strade vuote, negozi chiusi e ospedali al collasso. Sembra la trama di un brutto film, invece è la realtà che stiamo vivendo ogni giorno, da un mese a questa parte. Il Coronavirus ha avuto il potere di fermare il mondo e lo ha fatto nel mondo più brusco possibile. Per non parlare delle vittime che ha lasciato e che sta lasciando dietro di se: quasi 1000 morti solo nella giornata di ieri 27 marzo 2020, oltre 9000 da più di un mese.

Una pandemia di cui si fatica ancora a vederne la fine. Si intravede qualche tiepido bagliore alla fine del tunnel. Eppure è la domanda che tutti si fanno: quando finirà l’epidemia di coronavirus? Quando si tornerà a vivere normalmente, quando si tornerà a viaggiare?

Il primo contagio in Italia

Dal primo caso italiano di Covid-19 è passato ad oggi più di un mese. Al 27 marzo i positivi in totale in Italia sono circa 86 mila di cui oltre 9 mila sono le persone decedute e 10 mila le persone guarite. Attualmente quindi le persone positive al coronavirus sono circa 66 mila con una leggera flessione percentuale sul numero dei contagiati. Ma ancora gli epidemiologi non si azzardano a fare previsioni troppo precise, potremmo essere probabilmente prossimi al picco e assistere finalmente a una fase discendente.

Ma attenzione il calo dei contagi non significherà un ‘tana liberi tutti’, non vorrà dire tornare alle nostre vite normalmente. Le epidemie lasciano sempre delle code e anzi sarà quanto mai necessario proprio quando saremo alla fine tenere ancora duro perché basterà davvero poco per far ripartire l’epidemia. Ciò significa che se avremo misure meno severe, dovremo comunque avere distanza sociale ed evitare assembramenti. Ma quando tutto ciò avverrà? E’ pressoché certo – sebbene ancora non ci siano state comunicazioni ufficiali – che la quarantena proseguirà almeno per tutto aprile e probabilmente anche per maggio, forse solo in determinate regioni avremo qualche concessione in più. Le scuole con ogni probabilità riapriranno a settembre. Coronavirus quando finirà l’emergenza, le previsioni Per poter fare delle previsioni più attendibili bisogna vedere quando inizierà in Italia la fase discendente. Per il momento secondo gli esperti stiamo assistendo solo a un rallentamento dei contagi. Un segnale indubbiamente importante, ma non sufficiente per fare previsioni. In ogni caso la vita normale, quella che conoscevamo fino a poco più di un mese fa, ci metterà stando a diversi esperti un bel po’ a tornare. Alcuni parlano addirittura di due anni, chi di un anno. Indubbiamente prima di andare ad un concerto con 400 persone intorno passerà un bel po’ di tempo e passeremo attraverso molte fasi intermedie.