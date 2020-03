Reddito di cittadinanza marzo, a che ora potrebbe arrivare la ricarica

Reddito di cittadinanza Marzo. Oggi, 27 marzo 2020, è la data in cui i beneficiari si vedranno “comparire” sul proprio conto i soldi del sussidio. Chiariamo che, con l’emergenza Coronavirus e con la crisi economia che sta investendo il nostro paese, non ci sono state variazioni sulla ricarica. Quindi – qualora abbiate un reddito di cittadinanza di importo più basso rispetto a quello riconosciuto nei mesi scorsi – vorrà dire che l’INPS ha effettuato un ricalcolo tenendo conto di altri fonti di reddito percepite in questi mesi.

Quando verrà pagato il reddito di cittadinanza?

Le ultime notizie ci dicono che già nella giornata di oggi, venerdì 27 marzo, arriveranno i primi pagamenti, i quali potranno essere verificati comodamente senza uscire di casa (ecco come).

Reddito di cittadinanza: quando arriva?

L’INPS ha completato le lavorazioni del reddito di cittadinanza di marzo e già nelle scorse ore ha inviato le disposizioni di pagamento a Poste Italiane così che questa possa procedere con le ricariche.

Nel dettaglio, la ricarica avverrà a chiusura contabile, o intorno alle ore 14:00o – più probabilmente – dopo le ore 18:30, quindi nel tardo pomeriggio. In ogni caso tutti i pagamenti dovrebbero essere completati entro la giornata di domani, sabato 28 marzo.

Leggi anche >> RdC, calendario pagamenti mese per mese

Perché è cambiato l’importo?

Come riporta Money.it, in questi giorni sono state fatte diverse ipotesi riguardo ad un rafforzamento del reddito di cittadinanza per far fronte alla crisi economica causata dalla diffusione del Coronavirus. È bene sottolineare, però, che al momento si tratta solo di proposte quindi non ci sono novità per reddito e pensione di cittadinanza. Allo stesso modo, l’INPS ha smentito ogni notizia riguardo ad un reddito di cittadinanza più basso a causa della crisi economica.

Reddito di cittadinanza di marzo: si può prelevare?

Al momento non ci sono divieti riguardo al prelievo di una parte del reddito di cittadinanza. Anche questo mese, quindi, chi vuole può prelevare in contanti una parte della somma riconosciuta.