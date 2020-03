Come far passare il tempo ai bambini in modo educativo e creativo

Anche per i bambini questo è un momento difficile in cui si sentono spaesati, sono costretti a restare a casa, da soli e con tanta energia da tener a bada. Importante è maniere le abitudini, di crearne delle nuove e scandire loro la giornata con attività creative, ricreative e didattiche, come ci spiega la psicoterapeuta e psicologa del centro scolastico Montessori di Mugnano Teresa Pennacchio.

La didattica a distanza corre in soccorso delle famiglie che attraverso la tecnologia riescono non solo a scandire i ritmi dei bambini, ma anche a tenerli impegnati senza perdere giorni preziosi di scola.

Non solo un modo per tre il passo con la didattica scolastica, ma anche per ridisegnare tempi e rapporti genitori figli.