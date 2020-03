Dubai, il grattacielo Burj Khalifa si tinge del tricolore italiano

Sono diversi i posti nel mondo che hanno espresso solidarietà all’Italia per l’emergenza Coronavirus che sta vivendo. Questa sera il Burj Khalifa di Dubai si è illuminato con i colori della bandiera italiana alternati alla scritta ‘Siamo con te’. Il Burj Khalifa è il grattacielo più alto del mondo, con i suoi 829,80 metri e simbolo degli Emirati Arabi Uniti,

Dubai, il grattacielo Burj Khalifa si illumina del tricolore

Il gesto è stato fatto in segno di solidarietà e amicizia con l’Italia per vincere la sfida del Coronavirus. “Insieme a tutti gli italiani che vivono e lavorano qui, sono grato al governo degli Emirati Arabi Uniti per questo gesto di vicinanza ed affetto nei confronti del nostro Paese”, ha dichiarato l’ambasciatore italiano negli Emirati, Nicola Lener. “Italia ed Emirati Arabi sono più uniti che mai nel rafforzare la loro collaborazione reciproca e condividere tutte le risorse possibili per fare fronte a questa sfida di portata globale”.

La solidarietà degli altri posti nel mondo

Il Burj Khalifa è, in ordine cronologico, l’ultimo di tanti altri monumenti nel mondo che in questi giorni si sono illuminati con il tricolore italiano. In tanti hanno voluto mostrare solidarietà e vicinanza al nostro Paese sull’emergenza Covid-19. Prima anche le cascate del Niagara si erano illuminate di verde, bianco e rosso.