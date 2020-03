Coronavirus, trasforma i suoi hotel in ospedali: il gesto di Ronaldo commuove tutti

Campione dentro e fuori dal campo. Cristiano Ronaldo si occupa in prima persona dell’emergenza coronavirus nel proprio Paese. Per aiutare la lotta al Covid-19, CR7 avrebbe deciso di trasformare i suoi hotel in Portogallo in ospedali.

Il gesto di Cristiano Ronaldo

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Marca, il campione della Juventus si sarebbe messo a disposizione del governo decidendo di pagare di tasca propria medici e infermieri che dovrebbero lavorare nei suoi hotel. Le strutture, chiaramente, saranno a disposizione gratuitamente. Un bel gesto del campione portoghese che mette la salute della popolazione prima di qualsiasi altro interesse.

Il caso

L’ultimo caso è quello di Cristiano Ronaldo. Quando l’attaccante della Juve era volato in Portogallo, per assistere la madre colpita da ischemia, in molti avevano ironizzato: scappa per paura. Il giocatore però ha risposto a modo suo.

Il messaggio di Ronaldo

Proprio pochi giorni fa l’attaccante della Juve aveva condiviso questo messaggio su Instagram: “Il mondo sta attraversando un momento davvero difficile, in cui chiede la massima attenzione e dedizione da parte di tutti noi. Oggi parlo non solo da calciatore, ma da figlio, padre, essere umano preoccupato con gli ultimi sviluppi che stanno colpendo l’intero mondo. E’ importante che tutti seguiamo i consigli della WHO, World Health Organization, e i comportamenti di chi ci governa su come tocca affrontare questa situazione.

Proteggere vite umane deve venire sopra ogni altro interesse. Vorrei mandare i miei pensieri a ognuno che ha perso qualcuno vicino, la mia solidarietà a chi sta combattendo il virus, come il mio compagno Daniele Rugani, e il mio continuo supporto agli incredibili professionisti che mettono la loro vita a rischio per salvare gli altri”.