Giugliano. Chiusi al pubblico i seguenti uffici comunali in seguito all’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Sospeso l’acceso ai settori Affari Istitutizionali, Servizi Demoanagrafici, Servizi Sociali, Istruzione, Sport – Cultura. I cittadini non potranno recarsi agli uffici preposti all’Unità di Progetto Ambiente e LL.PP, al settore Assetto del Territorio e Attività Produttive.

Stop anche al settore Idrico Fognario e Manutentivo, al settore Cimitero Mercato e Bene Patrimoniale. Il sito del Comune di Giugliano precisa che “si dispone l’apertura al pubblico nei giorni previsti solo per i soggetti muniti di idonea autodichiarazione compilata conformemente alle ipotesi previste dalla normativa in premessa richiamata, previa autorizzazione, da parte del Dirigente del Settore competente, che valuterà se concedere o meno l’accesso agli uffici, a seguito di specifiche richieste che i cittadini dovranno formulare – unicamente per esigenze straordinarie, indifferibili ed eccezionali – esclusivamente utilizzando l’indirizzo PEC del Protocollo Generale dell’Ente: [email protected] o in alternativa telefonando ai numeri 081/8956304- 081/8956322″.

Per le segnalazioni di pericolo “è possibile utilizzare il recapito telefoni della Polizia Locale che provvederà ad attivare quanto necessario”.