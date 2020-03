Coronavirus, giocano a pallone o a carte in strada: denunce a Giugliano, Villaricca e Napoli

Non si fermano i controlli dei carabinieri a Napoli per garantire il rispetto delle misure restrittive contro il contagio da coronavirus. Denunce sono scattate sia in città che in provincia. Molte le persone ritrovate fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo.

Napoli, centro scommesse aperto

Due le persone denunciate nel quartiere napoletano di Ponticelli dai militari della locale stazione. Titolari di un centro scommesse di Via Principe di Napoli, sono stati sorpresi in attività nonostante il divieto di apertura.

A Villaricca, Giugliano e Pozzuoli

A Villaricca i carabinieri hanno denunciato 3 giovani di Marano perché sorpresi in un comune differente da quello di residenza senza un giustificato motivo. Sette invece le persone denunciate a Giugliano: giocavano a calcio in via colonne, nel parcheggio antistante la metropolitana.

A Monteruscello, all’esterno di un bar regolarmente chiuso, i carabinieri della stazione locale hanno sorpreso 3 persone a giocare a carte. Invitati a compilare la prevista autocertificazione i 3 si sono rifiutati e sono stati così denunciati.

Nel vesuviano

Denunciato dai carabinieri di San Giuseppe Vesuviano un imprenditore del posto per non aver rispettato la norma che impone la chiusura dei ristoranti. Sei le persone denunciate dagli stessi militari e da quelli della stazione di Ottaviano perché fuori dal comune di residenza senza valido motivo. Controlli anche a Torre del Greco: denunciato un 42enne di San Giorgio a Cremano, fermato durante un posto di controllo nel comune vesuviano. L’uomo non è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile al suo spostamento.