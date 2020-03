Napoli, controlli in stazione: 26enne trovato con 200 mascherine

Napoli. Viaggiava senza “comprovati motivi” ed era in possesso di 200 mascherine destinate alla vendita abusiva di quest’ultime.

Napoli, 26enne trovato con 200 mascherine

La Polfer, nell’ambito dei controlli intensificati presso gli scali ferroviari campani per l’attuazione delle misure per il contenimento della diffusione del covid-19, ha denunciato un ragazzo di 26 anni residente a Napoli per aver disatteso le misure di contenimento della diffusione del covid-19.

Infatti lo stesso viaggiava da un’altra provincia, privo di comprovati motivi. Gli agenti inoltre hanno accertato che il 26enne era in possesso, ai fini della vendita abusiva, di 200 mascherine di protezione contro le malattie infettive.