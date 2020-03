Giugliano, bimbo muore durante il parto: aperta un’indagine

Giugliano. E’ stata aperta un’indagine sulla morte di un bambino durante un parto avvenuto nel pomeriggio di ieri, 9 marzo, presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano.

I Carabinieri della Compagnia di Giugliano sono intervenuti nella struttura sanitaria, dopo esser stati allertati dai familiari dei genitori.

La coppia, di Napoli, era nella struttura per la nascita del proprio bimbo. Ma dopo le forti contrazioni, la donna ha dato alla luca il piccolo con un parto naturale. Il bimbo, purtroppo, non dava segni di vita e i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.Nelle ore precedenti al parto, non c’era stato alcun segnale preoccupante e tutti i paramenti erano buoni.

I militari, intanto, hanno sequestrato le cartelle cliniche per vederci chiaro. Il pm ha disposto esami autoptici sulla placenta per capire le cause che hanno determinato la morte del bambino.