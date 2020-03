Coronavirus in Campania, De Luca: “Si va verso la chiusura di bar e ristoranti dalle 18”

Verso la chiusura di ristoranti e bar dalle 18 del pomeriggio. E’ quanto annunciato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca nell’ultimo video-messaggio lanciato sui social network.

De Luca: “Verso la chiusura di bar e ristoranti dalle 18”

«Ho parlato con Dario Moxedano – che a nome di decine di gestori di ristoranti e bar di Napoli hanno annunciato la disponibilità di chiudere autonomamente la sera dopo le 18, perché capiscono il problema della tutela della loro salute e della nostra comunità».

De Luca ha fatto l’annuncio dopo un incontro con alcuni rappresentati di categoria dei locali pubblici a Napoli. «È un gesto bellissimo e di grande civiltà su cui voglio esprimere apprezzamento. Davvero si comincia a capire la gravità dei problemi e maturano comportamenti di spirito civico. Hanno capito che meglio chiudere per 2-3 settimane, che essere costretti a chiudere poi per mesi e mesi».

Il governatore ha spiegato anche la situazione dei trasporti pubblici in Campania, sottolineando che «abbiamo deciso di mantenere la stessa quantità di corse di trasporto pubblico pur essendoci la chiusura delle attività scolastiche. Non riduciamo il servizio perché così gli autobus sono meno affollati. Ringrazio gli autisti e ricordo che ci siamo impegnati a un lavoro di sanificazione sui bus per evitare contagi possibili. Ricordo anche agli autotrasportatori che trasportano merci al Nord e poi tornano che per loro non ci sono divieti».