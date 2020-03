Pozzuoli. Da stamane chi imbarca per Ischia e Procida dal porto di Pozzuoli (Napoli) viene sottoposto ai controlli sanitari per il coronavirus.

Pozzuoli, controlli sanitari per chi va a Ischia e Procida

In ottemperanza alla ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, i passeggeri in procinto di partire per le due isole vengono monitorati con la misurazione della febbre e la richiesta di informazione circa il luogo di provenienza e lo stato di salute oltre alla esibizione dei documenti di identità.

Ad effettuare i controlli il personale della ASL Napoli 2 con una postazione mobile. In caso di eventuali sospetti – febbre oltre 37.5 e possibile contatto con pazienti risultati positivi – i sanitari invitano i cittadino a controlli più approfonditi con un medico dell’Azienda Sanitaria.