Coronavirus, seconda vittima nel Casertano: è una donna di 80 anni

San Prisco. Si registra la seconda vittima in provincia di Caserta. Si tratta di una donna di 80 anni, originaria di San Prisco. La signora è deceduta dopo aver contratto il Coronavirus e presentava un quadro clinico già compromesso.

Coronavirus a San Prisco, seconda vittima nel casertano

La conferma è arrivata attraverso il gruppo politico di riferimento della maggioranza, Le Ali. La signora era allettata a casa, fa sapere “Le Ali”, dopo essere stata ricoverata in una clinica dalla quale è stata dimessa più di 20 giorni fa.

“Dal suo arrivo a casa ha sempre manifestato, dopo pochi giorni, problemi respiratori. Dopodiché dopo una diagnosi di polmonite è stata ricoverata in ospedale fino al decesso. Siccome il quadro sintomatologico era riconducibile al CODVID-19 si è proceduto al tampone”, scrive il gruppo politico sulla sua pagina Facebook.

Poi conclude: “Ieri notte, allorquando è giunta la conferma della positività, è stata allertata la catena dei contatti previsti per protocollo, sindaco in primis, che a loro volta hanno provveduto a contattare i parenti e le persone che sono entrati in contatto con la persona risultata positiva”.

Primo morto in Campania: è di Mondragone

Il primo morto per coronavirus in Campania è il 47enne Giuseppe Buonaugurio, di Mondragone. Soffriva di patologie pregresse. Dopo la morte, la salma di Giuseppe era stata sottoposta a tampone. Dalla tac, infatti, i medici avevano riscontrato una forma di polmonite sospetta.

(immagine di archivio)