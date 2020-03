Belen a Verissimo: “Così è rinato l’amore con Stefano”

Ospite di Verissimo oggi è Belen Rodriguez. La showgirl racconta del suo rapporto con il marito ritrovato Stefano de Martino. Belen si sta raccontando a 360 gradi con Silvia Toffanin sia del ritorno con Stefano che della lontananza dal suo paese d’origine.

Belen a Verissimo

La showgirl ha spiegato alla conduttrice quando i due si sono riavvicinati: “L’amore non si mette in pausa, sono le sensazioni, il dolore e la sofferenza che ti costringe a metterlo in pausa, l’amore se c’è, c’è. Puoi far finta di non sentirlo per un pò di tempo, ma poi sbuca da tutte le parti. Lui mi ha invitato a una festa che ogni tanto organizza e io decisi di andarci, non so come mi ritrovai dietro la consolle e fui io a baciarlo”.

Belen e Stefano

Belen ha spiegato che anche il figlio Santiago è felicissimo del ritorno a casa del papà Stefano. “Oggi sono felice. Santiago ci chiede: “Ma rimarrete per sempre insieme?” Anche lui è tanto felice”.

Parlando poi di Stefano e del loro rapporto Belen dice: “Lui ama i miei difetti, anche se non tutti. Io sono una persona un po’ nostalgica ma lui sdrammatizza sempre tanto ed è un lato che mi fa bene. Ogni tanto però mi fa anche arrabbiare molto”.

Su quanto accaduto durante la loro separazione Belen ha spiegato che “Oggi preferisco non discutere, una volta mi piaceva oggi preferisco evitarle perchè durante i litigi si dicono cose che non si vorrebbero dire e le parole spesso fanno male. A volte preferirei evitarle. Quando discuti a volte racconti la tua campana alla tua famiglia che si mette dalla tua parte. Ma è sempre importante che le persone che influiscono nella tua vita ascoltino tutti e due. A volte amici e familiari potrebbero salvare dei rapporti. Per questo oggi sono più riservata e racconto di meno. E’ importante curare la famiglia, le amicizie”.

Coronavirus

Impossibile non parlare del Coronavirus: “All’inizio l’ho presa molto sottogamba, pensavo fosse una cosa che avesse il suo piccolo percorso, che finisse presto, invece oggi come oggi sono un pò spaventata”.

Le seconde nozze

Subito dopo l’annuncio ufficiale che i due erano ritornati insieme, i rumors parlavano di seconde nozze della coppia. “No non è vero”, chiarisce Belen a Verissimo, “all’inizio ne avevamo parlato, ma la verità è che se mai dovessimo rifarlo, sarà un matrimonio per pochi amici, quelli veri”.