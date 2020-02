De Luca: “C’è un tampone positivo in Campania, attendiamo conferma anche da Roma”

Napoli. “Abbiamo appena inviato allo Spallanzani il tampone di un caso probabile, più un altro. Manteniamo i nervi saldi”. Lo ha appena annunciato il governatore Vincenzo De Luca in conferenza tenutasi presso l’auditorium dell’isola C3 del Centro direzionale.

Sono due i tamponi, uno positivo e l’altro sospetto, spediti all’istituto di malattie infettive di Roma per ulteriori riscontri. Come riporta Il Mattino, il test inviato allo Spallanzani arriva da Battipaglia, l’altro di cui parla De Luca è della provincia di Caserta.

De Luca annuncia l’acquisto di altre 400mila mascherine in aggiunta alle 60mila già prese, la possibilità di requisire il materiale sanitario nelle fabbriche, l’allestimento di tendopoli per effettuare i tamponi nei pressi degli ospedali in modo da evitare l’eventuale contaminazione nei pronto soccorso (come al Cardarelli), la valutazione con le forze dell’ordine di caserme dove poter isolare eventuali pazienti. Da garantire il trasporto pubblico, con misure rafforzate di sanificazione. Attualmente i contagiati in Italia sono complessivamente 378; mentre il numero delle vittime si ferma a 12, tutti adulti e con un quadro clinico compromesso.

Guariti i pazienti allo Spallanzani

Intanto, lo Spallanzani ha diramato oggi il bollettino medico, nel quale ha annunciato la guarigione dei pazienti affetti dal Covid-19 che erano stati ricoverati all’istituto.

“Viene sciolta in data odierna, a 29 giorni dal ricovero, la prognosi della coppia cinese, casi confermati di COVID-19”, si legge nel bollettino giornaliero dell’Istituto. La coppia cinese è “attualmente ricoverata in degenza ordinaria. La donna è stata trasferita oggi dalla rianimazione in reparto in condizione cliniche in chiaro miglioramento, vigile e orientata”. Il marito, invece, è “tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue con successo la riabilitazione”.