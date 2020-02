“Sei una cinese, hai il virus, vattene”: donna picchiata senza motivo

“Sei una cinese di m. hai il virus,vattene”. Prima gli insulti, poi le botte. La psicosi per il coronavirus in Italia ha raggiunti livelli incredibili a Torino dove una donna è stata aggredita solo perchè di origini cinesi.

Torino, Coronavirus

E’ successo il 20 febbraio a Torino in via Cernaia, una delle strade più eleganti del centro storico della città. Gli autori dell’aggressione, secondo quanto ha denunciato la vittima alla polizia, sono un uomo e una donna di mezza età, entrambi italiani.

L’aggressione

Stando alla ricostruzione della vittima, lui si sarebbe limitato a offenderla verbalmente, lei è passata alle vie di fatto aggredendola fisicamente. Ha raccontato di essere stata avvicinata dai due mentre attraversava la strada. Dopo avere tentato inutilmente di sfuggire ai suoi tormentatori, ha preso il cellulare per chiedere aiuto ed è stata presa a calci e pugni. L’intervento di alcuni passanti ha portato la coppia a dileguarsi. La donna è stata medicata al pronto soccorso: ha riportato una distorsione cervicale.

Il commento della sindaca

La sindaca Chiara Appendino ha condannato, via twitter, il “gesto ignobile e di rara violenza verso una nostra concittadina, alla quale mando l’abbraccio mio personale e di tutta la comunità”. “A Torino non può esserci spazio per questi comportamenti”, ha aggiunto.

Gli altri episodi

L’episodio, di cui scrive il quotidiano “La Stampa”, è il secondo in una decina di giorni: l′11 febbraio una coppia di cinesi era stata aggredita da un paio di ragazzi in un quartiere periferico. Anche in quell’occasione era risuonata l’intimazione ad “andare via” e l’accusa di “portare il virus”.

Lo scorso 3 febbraio una ragazza cinese era stata intimidita e fatta scendere da un autobus partito da Cuneo e diretto nel capoluogo piemontese. Non aveva denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, ma lo aveva raccontato alla comunità di Torino. Il caso emerse lo stesso giorno in cui la sindaca Appendino aveva pranzato in un ristorante cinese per invitare la cittadinanza a non abbandonarsi a psicosi e gesti irrazionali.