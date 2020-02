I capitani, storie di primari dell’Asl Napoli 2 nord: conosciamo Michele Perrotta

Tutti i primari degli ospedali dell’ASL Napoli 2 Nord scendono in campo per promuovere i percorsi di screening oncologico in una webserie chiamata “I Capitani”, un format di 25 puntate realizzato dall’Azienda Sanitaria. In poco più di due minuti ciascun “capitano”, rispondendo alle domande di un intervistatore, racconta di sé, del proprio lavoro e della propria squadra di medici, infermieri, tecnici ed oss.

I capitani, conosciamo Michele Perrotta

Nella puntata di oggi conosciamo il primario Michele Perrotta del reparto di chirurgia generale dell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

Tra i temi trattati, oltre alle tematiche professionali, vengono svelate piccole curiosità che rendono più umani i direttori dei diversi reparti del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, del San Giuliano di Giugliano, dell’Anna Rizzoli di Ischia e del San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.