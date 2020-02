Meteo Napoli, caldo record nel weekend di Febbraio: spiagge prese d’assalto

Dopo la rapida perturbazione che ha investito ieri il Centro e il Sud dell’Italia – e che stamattina ha lasciato la penisola – le temperature oggi schizzano verso l’alto. Oggi a Roma si registra una massima di 18°, mentre a Palermo si sfiorano i 20° (19.2°). Temperature molto alte anche Napoli, Firenze e Genova, a 17°, mentre a Milano si registrano 14°.

Meteo Napoli, caldo record nel weekend

Nel corso del weekend l’alta pressione sarà protagonista indiscussa sull’Italia. Sia sabato che domenica il sole sarà prevalente su tutte le regioni e le temperature miti, misurando valori sopra la media di 5°C circa. Da segnalare soltanto la formazione di nebbie localmente fitte sulla Pianura Padana, ma in dissolvimento dalla tarda mattinata.

In occasione di sabato 15 e domenica 16 febbraio, il sole tornerà a splendere su tutta la Campania ed in particolar modo su Napoli, offrendo agli amanti della bella stagione la possibilità di recarsi in spiaggia come se stessimo vivendo una mite e soleggiata giornata primaverile.

Il team del sito ilmeteo.it comunica che questa staticità atmosferica proseguirà almeno fino a martedì 18, fatta eccezione per il Nord dove potrà piovere un po’ in Liguria. Da mercoledì invece giungerà un’irruzione di aria più fredda proveniente dalla Russia. I venti freddi spingeranno una perturbazione che colpirà principalmente il Centro e poi il Sud entro giovedì. Dato il previsto calo termico, la neve potrà scendere sull’Appennino centro-meridionale al di sopra dei 1000 metri