Maldamore in onda su Raitre: trama, cast e curiosità del film con Ambra Angiolini e Luca Zingaretti

In onda su Raitre il film “Maldamore“. La commedia, diretta da Angelo Longoni, del 2014, vanta nel cast la presenza di attori come Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Claudia Gerini e Alessio Boni.

Maldamore, trama

La pellicola si incentra su due coppie in crisi. Paolo fa il musicista ed è sposato con Sandra, i due hanno difficoltà a concepire un figlio. La sorella di Paolo si chiama Veronica ed è sposata con Marco. Tuttavia, durante una cena tra amici, una sera, Paolo e Marco si confessano a vicenda di avere tradito le rispettive mogli, ma non sanno che le due donne li stanno ascoltando. La confessione avviene attraverso un baby-monitor.

Quel piccolo strumento che serve a controllare il neonato in culla infatti è acceso e collegato con quello del salotto, dove si trovano – loro malgrado – Veronica e Sandra. Questa circostanza innesca una serie di peripezie che vedranno i personaggi confrontarsi sul significato dell’amore e sulla solidità dei loro sentimenti. Tra amori vecchi e nuovi che si rincorrono un po’ per gioco e un po’ per caso, le due coppie sono portate a confrontarsi per comprendere se, dopotutto, vale davvero la pena lasciarsi oppure restare insieme nonostante le bugie.

Cast e curiosità

Il film “Maldamore” ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Nastro d’argento a Claudia Gerini come premio Cusumano alla commedia oltre a diverse candidature. Il cast è ricco e ha contributo al piccolo successo del film. Figurano Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, che nel film interpretano il ruolo di cognati, ma nella vita sono marito e moglie. Poi Alessio Boni, tra i migliori attori del panorama cinematografico italiano, e Ambra Angiolini che, scoperta in tv da Gianni Boncompagni, grazie a questo ruolo si riconferma un vero talento della commedia italiana.