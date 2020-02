Terremoto in Calabria, scossa nel pomeriggio: sciame sismico in corso

Cirò Marina. Scossa di terremoto oggi 13 febbraio in Calabria. Un sisma di magnitudo 3.2 ha colpito la provincia di Crotone. Alle 15 e 25 i sismografi hanno rivelato un sisma con epicentro a Cirò, in provincia di Crotone.

Scossa di terremoto del 13 febbraio a Cirò Marina

Ad avvertire la scossa i residenti della comunità ionica. La conferma arriva dall’INGV. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia infatti ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale tutti i dettagli relativi all’evento tellurico, che ha avuto una profondità di venti chilometri. Al momento non si registrano danni a cose o persone. Alcuni abitanti si sono però riversati in strada temendo il peggio.

Le altre scosse: piccolo sciame sismico

Il sisma è stato seguito da altre due scosse di minore intensità alle 15 e 31 e alle 15 e 34, rispettivamente di magnitudo 1.8 e 2.2. Gli esperti in questo caso hanno individuato gli epicentri a pochi chilometri di distanza, a largo della costa di Cirò Marina. Anche in questo caso non si rilevano danni. Ieri alle 17 e 19 un terremoto di magnitudo 2.8 ha colpito la stessa zona, a conferma dell’esistenza di un’attività sismica in corso.