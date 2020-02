Trattamento bellezza a San Valentino: idee utili per la cura del corpo a San Valentino

San Valentino è alle porte e bisogna correre ai ripari: quali trucchi per rendere il nostro corpo migliore e pronto per una serata romantica? Che si parli di essere single o in coppia, il San Valentino si sa è un giorno importante per tutti.

Dedicarsi a se stessi per celebrare la festa degli innamorati può essere una valida alternativa non solo per chi si trova ad immaginare di passare una serata in compagnia di chi ama, ma anche per chi ama se stesso sopra ogni cosa. E quindi via alle uscite con le amiche o gli amici, al drink in compagnia e alla leggerezza.

Consigli utili per la cura del corpo

Come prendersi cura del proprio corpo a San Valentino? Non è mai stato così difficile quanto banale prendersi cura della propria pelle. Prima di una serata importante infatti, si tende solitamente a curare l’aspetto esteriore dedicandosi ad una ceretta, ad esempio.

Il consiglio in più piuttosto è quello di non dedicarsi solo alla ceretta ma, nelle sere precedenti ad un profondo scrub sotto la doccia. Lo scrub è un tipo di detergente per la pelle in grado di esfoliare delicatamente l’epidermide morta, rendendo la pelle liscia e priva di imperfezioni. Preventivamente ad una ceretta, questo trattamento consente altresì di risolvere il fastidioso problema dei peli incarniti, rendendo la pelle pronta alla ceretta.

Come fare uno scrub in casa, scrub faidate

Comprare uno scrub in farmacia, nel centro estetico di fiducia o ancora in un negozio di cosmetica non è difficile. Vi sono tipologie più o meno aggressive, ideali per pelli sensibili, grasse o ancora miste. Ma se siete a casa e come spesso accade avete voglia di provare un trattamento last minute, potrete anche optare per un metodo domestico. Creando in maniera naturale uno scrub fatto in casa. Vi basterà prendere dello zucchero di canna grezzo, mescolato ad un olio essenziale, o anche all’olio extravergine d’oliva.

Una volta sotto la doccia, applicate il composto creato poco prima e strofinate il tutto sulla pelle. Noterete subito l’effetto levigante e purificante dello scrub, traendone preziosi benefici.

E che fare dopo? La serata di San Valentino attende tutte e tutti. Dopo uno scrub delicato, una ceretta o anche solo una doccia carica di bagnoschiuma, non vi resterà altro da fare se non uscire e prepararvi al divertimento: la notte dell’amore è dietro l’angolo… e voi come vi siete preparati?