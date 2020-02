Teleclubitalia Awards, questa sera in onda la serata di premiazione

Andranno in onda questa sera i Teleclubitalia awards, premio la mela d’oro 2019. La serata di premiazione, che si è tenuta lo scorso 5 febbraio al I circolo didattico di Giugliano, sarà possibile vederla questa sera, martedì 11 febbraio alle 21.30 su Teleclubitalia, canale 98 del digitale terrestre.

La premiazione ha visto la partecipazione di un folto pubblico. La serata è stata allietata dalla musica di Erminio Sinni e Francesco Lettieri, vincitore del premio Musicultura 2019.

I Teleclubitalia Awards sono un riconoscimento per chi si è contraddistinto nel creare esperienze positive nell’area a nord di Napoli. La data scelta per la consegna dei premi è il giorno in cui ricorre il compleanno del compianto fondatore di Teleclubitalia, Natale Russo.

Il premio, organizzato dall’emittente tv Teleclubitalia canale 98, giunto alla quinta edizione, nasce dall’idea dell’editore Giovanni Francesco Russo di voler premiare le personalità, e non solo, che si sono distinte nel corso del 2019 per particolari meriti e hanno dato lustro e risalto all’area nord, dove da sempre opera l’emittente.

I vincitori di questa edizione della categoria Personaggio dell’anno sono stati due: Paul, commerciante africano che ha denunciato la camorra, e Crescenzo Sequino, detto Fasulillo, che è riuscito a uscire dal tunnel della droga e ora si dedica al volontariato.

“Abbiamo premiato tutte storie di riscatto. Quest’anno ci siamo concentrati sul coraggio. La voglia di cambiare. Anche dopo che si è toccato il fondo. Anche se si ha fallito. Perché il meglio della vita è rialzarsi bene dopo una caduta – ha detto dal palco l’editore Giovanni Francesco Russo -. Il bello della vita è sfidare l’impossibile come hanno fatto tutti i vincitori di questa sera. Questa serata è nata per ricordare mio padre il giorno del suo compleanno ma ormai è qualcos’altro. Questa serata è il giorno in cui ci ricordiamo l’uno con l’altro che siamo una grande comunità di donne e di uomini che meritano di più. Una comunità che se continua a concentrasi sull’Io ha già perso ma che se invece punterà sul Noi ha la vittoria in pugno. Perché chi corre da solo va veloce, ma chi corre con gli altri arriva lontano”.