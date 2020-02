Lodi.”Mammina, non mi sento bene”: Manuel muore a 2 anni tra le braccia dei medici

Bimbo di due anni morto nella notte tra sabato e domenica all’ospedale Maggiore di Lodi. Il piccolo – secondo quanto riporta Il Giornale di Lodi – si è sentito male nella sua abitazione a Sant’Angelo Lodigiano.

Lodi, Manuel si sente male e muore a due anni in ospedale

Il piccolo Manuel è un bimbo di 27 mesi di Sant’Angelo che vive con la mamma e il papà. Tra sabato e domenica ha accusato uno strano malore nel cuore della notte. Quando i genitori si sono svegliati e si sono resi conto che qualcosa non andava, hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto è subito è intervenuto il 118 e il piccolo è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Lodi. Qui è scattato il ricovero in terapia intensiva.

Il bimbo avrebbe avuto un arresto cardiaco. A quel punto i medici hanno provato a rianimare il minore senza però poterlo salvare. Manuel è morto in ospedale tra le braccia dei medici. Non c’è ancora risposta sulle cause della morte: nei prossimi giorni verrà fatta l’autopsia, si attende il riscontro autoptico per comprendere il motivo della morte del piccolo.