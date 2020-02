Napoli, dramma in via Falcone: giovane precipita e muore dopo volo di cinque metri

Napoli. Giallo al Vomero: il cadavere di un giovane è stato ritrovato poco fa in via Aniello Falcone, strada della movida. A darne notizia in anteprima è il portale online de Il Mattino. Il ragazzo si è schiantato al suolo dopo un volo di diversi metri da un palazzo della zona. Il corpo della vittima è al momento steso sull’asfalto.

Vomero, trovato giovane morto in via Aniello Falcone

Al momento non si conosce l’identità della vittima né le circostanze del decesso. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri che hanno avviato le indagini sull’accaduto. Non è chiaro se il giovane sia deceduto a seguito di un gesto volontario oppure per una caduta accidentale.

Il ragazzo, infatti, 20 anni circa, sarebbe precipitato da un’altezza di cinque metri. La notizia sta facendo rapidamente il giro della città e del quartiere gettando nello sconforto e nell’incredulità decine di residenti, alcuni dei quali allarmata dalla presenza dei militari dell’Arma sul posto. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso della vittima.

Intanto della tragedia è stata informata la locale Procura. Non si esclude che il pubblico ministero di turno disponga l’autopsia sulla salma per fare luce sulle cause del decesso.