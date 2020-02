Francesca Sofia Novello a Sanremo: età, altezza, Valentino Rossi. Francesca Sofia Novello è la modella che sarà al fianco di Amadeus durante la quarta serata del 70esimo Festival di Sanremo.

Francesca Sofia Novello a Sanremo

La sua partecipazione ha suscitato numerose polemiche a seguito della conferenza stampa di presentazione del Festival. Amadeus, infatti, nel presentarla aveva elogiato il suo atteggiamento e la sua capacità di saper stare “un passo indietro” a Valentino Rossi. Queste parole hanno poi scatenato la polemica sulla stampa e sui social. Questa sera è sul palco insieme ad Antonella Clerici.

Francesca Sofia Novello: età

Ha 25 anni, è nata ad Arese in provincia di Milano.

Francesca Sofia Novello: altezza

La modella è alta 175 cm.

Francesca Sofia Novello: chi è?

Francesca Sofia è tra i nomi più richiesti dai brand di lingerie, in Italia e non solo. Diplomata al liceo scientifico, oggi alterna il lavoro di modella allo studio universitario: è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza.

Influencer con circa 300mila follower su Instagram, Francesca Sofia ha già debuttato in tv nel 2014 come ospite di Chiambretti Supermarket con Piero Chiambretti su Italia1. Ma è il Festival di Sanremo 2020 la sua grande occasione.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi

Ha conosciuto il campione di motociclismo all’inizio di una gara del Moto GP di Monza, dove lavorava come “ombrellina”: era valletta del Leonard Racing Team di Moto 3. Nonostante la differenza di età di 15 anni, i due sono più innamorati che mai. “Forse ho trovato la donna giusta per fare un figlio”, ha affermato Valentino Rossi parlando della sua donna che, replicando alle accuse di essere a Sanremo solo perché bella e “fidanzata di”, ha affermato: “Chi mi conosce dice che oltre ad essere bella ed essere la ragazza di Vale, io abbia una grande testa, un grande cuore e che sicuramente ho una visione estremamente positiva della vita! Di passi indietro non ne vogliamo fare, di passi avanti dobbiamo farne molti. Non abbiamo bisogno di queste polemiche sciocche e inutili, il vero terreno di scontro è quello dei pari diritti e delle pari opportunità”.