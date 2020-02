Giugliano ha un nuovo angelo: è volata via Lorena Di Marino

Giugliano. Dopo giorni difficili, a causa del male che affligge questa terra questa notte è volata via Lorena di Marino. La giovane, 34 anni, molto amata in città, era la moglie di Andrea Pennacchio proprietario dell’Oro nero e pioniere della movida giuglianese.

Avvocato, figlia del noto tabaccaio Enrico di Corso Campano, Lorena da anni lottava contro la malattia che non le aveva però impedito di coltivare i suoi sogni e di divenire la madre del piccolo Pio. Attivista per i diritti civili e per il territorio era stata protagonista di varie battaglie in particolare proprio per la difesa dell’ambiente e per il progresso della città di Giugliano.

Giugliano in lutto

Ancora una volta la città si sveglia sconvolta con le lacrime agli occhi per piangere una delle sue figlie più belle, ancora una volta Giugliano deve piegarsi all’ingiusto destino a cui è stata condannata. Ancora una volta ci troviamo a scrivere un articolo che non avremmo mai voluto scrivere. Ancora una volta siamo qui a piangere un angelo che ci guarderà da lassù. Una donna, una mamma, una professionista amata e stimata da tutti per la sua forza d’animo e la sua schiettezza che la rendeva un essere speciale.