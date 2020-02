TeleclubItalia Awards, personaggi dell’anno Fasulillo e Paul: tutti i vincitori

Giugliano. Crescenzo Sequino e Paul sono i vincitori della categoria “Personaggi dell’Anno”. Grande successo per la quinta edizione dei TeleclubItalia Awards che ha visto la sala del Primo Circolo Didattico gremita di persone. Ieri sera sono stati consegnati le Mele d’Oro ai rispettivi vincitori delle quattro categorie: mondo sociale, mondo social e spettacolo, personaggi dell’anno e mondo del lavoro.

La premiazione nasce dall’idea dell’editore Giovanni Francesco Russo di voler premiare le personalità, e non solo, che si sono distinte nel corso del 2019 per particolari meriti e hanno dato lustro e risalto all’area nord, dove da sempre opera l’emittente.

Rita Cappiello, mamma di Giada, è la vincitrice della categoria “Mondo del Sociale”; Jessica Stefanini, influencer su Instagram, è la più votata nella categoria “Mondo Social e Spettacolo”. Consegnata la Mela d’Oro anche all’agenzia Fruit tour Operator, che conquista il primo posto nella categoria “Mondo del Lavoro”. Ex aequo, invece, nella categoria “Personaggi dell’Anno”: Crescenzo Sequino, noto a tutti come Fasulillo, e Paul, il commerciante che ha denunciato il racket, sono saliti insieme sul palco per ritirare la Mela d’Oro.

Il Premio alla Carriera, invece, è stato consegnato al professore Emmanuele Coppola. Le novità e le emozioni non sono di certo mancate in questa quinta edizione. Un nuovo premio è stato istituito: Premio alla Memoria, dedicato al compianto Salvatore Sestile, patron del Giugliano Calcio. Gaetano Sestile, alle redini della squadra cittadina, ha ritirato la Mela d’Oro di suo padre e, in onore dell’ex Presidente del Giugliano, c’è stata una standing ovation da parte del pubblico per colui che si è battuto con tenacia per la riapertura dello Stadio De Cristofaro.

Ospite d’eccezione Erminio Sinni, che nel 1993 partecipò al Festival di Sanremo, piazzandosi in quinta posizione con “L’amore vero” e aggiudicandosi il Premio Volare. Nel corso della serata il cantante toscano ha incantato gli ospiti presenti con “E tu davanti a me”. Alla premiazione si è esibito anche Francesco Lettieri, giovane cantautore di talento e vincitore del Musicultura 2019, che ha intonato il brano “La mia nuova età”.