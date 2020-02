Incidente in provincia di Brescia, auto si schianta contro pianta: muore 18enne

Gavardo (Brescia). Un drammatico incidente si è verificato ieri notte, 5 febbraio, a Soprazocco, frazione di Gavardo. Un giovane di 18 anni è morto, ferito l’amico che era con lui, di 19 anni.

Incidente a Gavardo, muore 18enne

Come riporta Il Giornale di Brescia, una Fiat Seicento con a bordo due ragazzi stava scendendo in direzione di Gavardo, quando è andata a sbattere contro un cipresso ad una lieve curva.

Dopo l’impatto, la vettura si è ribaltata su stessa per una quarantina di metri, prima di fermarsi in mezzo alla strada, completamente distrutta. Ad avere la peggio è stato il passeggero, un giovane di Soprazocco, morto due ore più tardi all’ospedale di Gavardo.

Ferito e frastornato l’altro giovane, che era alla guida della Seicento. Il 19enne, dopo il sinistro stradale, si è allontanato da via Corti, forse per cercare aiuto. Gli sono andati dietro alcuni ragazzi che nel frattempo erano arrivati sul posto per capire cosa fosse accaduto. Sono stati loro ad allertare i Vigili del Fuoco e il 118. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i volontari delle ambulanze da Roè Volciano e Nuvolento.