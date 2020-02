Treno deragliato a Lodi, chi sono le vittime: il casertano Mario e il calabrese Giuseppe

Deraglia un treno dell’Alta Velocità in provincia di Lodi, a Casal Pusterlengo. Ci sono morti e feriti. Due le vittime: si tratta di due macchinisti. Trenta invece i feriti che sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Il più grave ha una gamba fratturata.

Le vittime

Le vittime sono Giuseppe Cicciù di 51 anni, originario di Reggio Calabria, e Mario Di Cuonzo di 59 anni, di Capua. I vigili del fuoco sono stati a lavoro tutta la mattina per estrarre i passeggeri dalle lamiere.

Deraglia treno Frecciarossa a Lodi, ci sono morti e feriti

Non è chiara la dinamica dell’incidente. Intorno alle 5.35 la motrice del treno Av 9595 è uscita dalle rotaie finendo prima contro un carrello e poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa. I loro corpi sono stati sbalzati a circa 50 metri da dove è finita la corsa del treno. “I macchinisti erano già fuori dal treno, li abbiamo trovati per terra, già deceduti. Il primo era vicino al fabbricato e l’altro a una cinquantina di metri. I corpi sono ancora qui”, ha detto Giuseppe Di Maria, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, parlando con i cronisti. La procura di Lodi ha aperto un’inchiesta per disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime.

La dinamica dell’incidente

Secondo le forze dell’ordine la motrice del convoglio, dopo essere sviata dai binari per cause ancora da chiarire, sarebbe uscita completamente dalle rotaie finendo prima contro un carrello che si trovava su un binario parallelo, e poi contro una casa cantonale delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa, ribaltando anche la sua direzione, con la testa rivolta verso Nord (e non verso sud, direttrice del treno). La motrice è stata scagliata a una cinquantina di metri, dove ha sfiorato una postazione tecnologica, edificio che contiene gli apparati tecnici.

Disagi alla circolazione

Dalle 5.30 la circolazione sospesa sulla linea AV Milano – Bologna per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.

FS Italiane: cordoglio per decesso macchinisti.

Il Gruppo vicino ai familiari dei colleghi e ai passeggeri coinvolti. https://t.co/459ZH7Xw6i — FSNews (@fsnews_it) February 6, 2020