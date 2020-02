Dopo 51 anni di attività va in pensione Lello, storico fotografo di Giugliano: “Questa città mi ha dato tanto”

Raffaele Russo è il suo nome all’anagrafe ma da tutti è conosciuto come Lello il fotografo che, dopo 51 anni di attività, va in pensione. La storica attività, Super foto Lello, in via Licoda 50 ha da qualche giorno abbassato la saracinesca. Dalla camera oscura al digitale sono innumerevoli gli scatti fatti dal più noto fotografo di Giugliano che ha immortalato numerosi momenti significativi sia pubblici che privati.

Il suo quartier generale è sempre stato in via Licoda. E migliaia sono state le foto esposte nella vetrina dello storico negozio. Matrimoni, nascite, battesimi e poi gli scatti di momenti, iniziative che hanno segnato la vita della città come i giochi della gioventù, i festeggiamenti per San Giuliano e la Madonna della Pace. Al suo fianco la moglie e i due figli sempre presenti nel corso di questi anni.

Il primo scatto nel lontano 1969 è stato a dei gemelli appena nati.

La sua insomma è stata una vita dietro un obiettivo. Lello, commosso, nel ricordare i tanti anni trascorsi dietro una macchina fotografica, dice di aver ricevuto tanto dalla sua città e per questo ringrazia chi negli anni ha creduto in lui.