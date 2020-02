San Biagio: partono le celebrazioni a Mugnano del patrono, protettore dei malanni della gola

Oggi si celebra San Biagio, santo patrono di Mugnano e da sempre invocato per i malanni della gola. Si dice, infatti, che il santo guarì miracolosamente un ragazzo che aveva ingoiato una lisca di pesce incastratasi nella trachea. Diversi gli appuntamento prettamente religiosi che si tengono ogni anno nella cittadina mugnanese per celebrare il patrono. Venerdì sera si è tenuta una piccola processione per accogliere la reliquia del santo custodita fino a questo momento in una chiesa della Sanità. Tantissimi i fedeli ad attenderla tra preghiera e canti. Con questa cerimonia si è dati il via alle celebrazioni. Questa sera presso la parrocchia di San Biagio si terrà la messa solenne presieduta da sua eccellenza Mons. Antonio di Donna, vescovo di Acerra. Domenica invece al termine della celebrazione eucaristica la statua di San Biagio sfilerà per le vie cittadine. Intanto sono previste visite guidate per ripercorrere la vita e la storia del Santo tanto venerato a Mugnano e che raccoglie storie di fede da sempre.