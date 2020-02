Campania. Tragico incidente sul lavoro, cade dall’impalcatura e muore sul colpo

Tragico incidente sul lavoro alla stazione di Benevento: operaio 58enne ha perso la vita cadendo da un’impalcatura. I fatti sono accaduti oggi lunedì 3 febbraio alla stazione dei treni di Benevento. L’uomo, un 58enne del posto, sarebbe caduto da un’impalcatura nel corso dei lavori a ridosso dei binari, in via Mura della Caccia.

Benevento, incidente sul lavoro: la dinamica

Stando a quanto si apprende, l’uomo stava lavorando su una impalcatura, quando è improvvisamente caduto. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 dell’unità di rianimazione della Croce Rossa, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio. Gli agenti della Polizia di Stato e della Polfer hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare le cause esatte dell’incidente, ancora poco chiare. Sul corpo del 58enne, come da prassi, è stata disposta l’autopsia.