Genova. Giovane suora accoltellata davanti una chiesa: è grave

Accoltellata una giovane suora. I fatti all’esterno di una chiesa. A colpire la donna sarebbe stato un uomo poi fermato.

E’ accaduto a Genova, in località Sestri Ponente. Sono al momento ignoti i motivi del gesto. La donna è stata subito soccorsa e poi portata in ospedale dove è ricoverata in gravi condizioni. Indagini in corso per capire i motivi del gesto.

Genova, suora accoltellata

La suora ha 30 anni e sarebbe stata colpita da alcune coltellate. È successo la sera del 31 gennaio a Genova, nei pressi di una chiesa nella zona di Sestri Ponente. L’aggressore, stando a quanto si apprende, è stato fermato mentre la suora è stata soccorsa dai paramedici del 118 e portata d’urgenza in ospedale.

Si trova ora ricoverata in codice rosso. Ancora ignoti i motivi del gesto: su questo aspetto saranno le indagini delle forze dell’ordine a fare chiarezza.