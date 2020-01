Fermo. E’ stata messa in isolamento una bambina cinese di 9 anni, residente in provincia di Fermo, ritornata pochi fa da un soggiorno in Asia. La piccola aveva trascorso gli ultimi quattro mesi in Cina, in una provincia a sud di Wuhan, la città focolaio del Coronavirus.

Fermo, sospetto caso di Coronavirus: bimba messa in isolamento

La bambina è rientrata in Italia dalla famiglia il 21 gennaio ed è tornata a scuola per seguire le lezioni. Come riporta Il Resto del Carlino, la piccola ha smesso di frequentare le lezioni all’inizio di questa settimana.

La sua assenza in classe ha preoccupato le insegnanti che hanno chiesto informazioni sulle sue condizioni. Dalla scuola hanno contattato i familiari e scoperto che la bambina era a letto con l’influenza e febbre alta.

Gli accertamenti

Le condizioni di salute della piccola hanno allertato le insegnati, che hanno segnalato il caso al dirigente scolastico che a sua volta ha contatto il sindaco e poi il Dipartimento di prevenzione dell’ospedale Murri.

Il nosocomio ha fatto accertamenti e subito è scattato il protocollo di profilassi. I medici del Dipartimento di prevenzione di Fermo hanno contattato il pediatra della bambina che la sta seguendo. Ieri pomeriggio la piccola è stata sottoposta a degli esami e messa in isolamento in attesa degli esiti delle analisi che si dovrebbero conoscere questa mattina.