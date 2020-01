Marj Dusay è morta, addio alla Alexandra Spaulding di “Sentieri”

E’ morta l’attrice Marj Dusay. Aveva 83 anni ed era famosa al grande pubblico per aver interpretato dal 1993 al 2009 Alexandra Spaulding in “Sentieri”, ma anche per aver interpretato un episodio cult di “Star Trek” (nel 1968 in “Operazione cervello” era Kara, l’aliena che ruba il cervello di Spock, il vulcaniano vice comandante dell’Enterprise).

Chi è Marj Dusay

Marjorie Ellen Pivonka Mahoney, nata il 20 febbraio 1936 a Hays, nel Kansas, è scomparsa matrtedì notte a New York. A dare la triste notizia è stata la figlia Elizabeth Perine su Facebook: “Ci ha lasciato una grande donna, che ha avuto una vita grandiosa”.

Ma la Dusay oltre ad essere una diva del piccolo schermo, con le soap e le serie come “Sentieri”, “Capitol”, “La valle dei pini”, “Santa Barbara”, ma anche “Dallas” e “Willy, il principe di Bel-Air”, è stata anche un’attrice di commedie brillanti come al suo esordio in “Miliardario… ma bagnino” (1967) con Elvis Presley.

Apparizioni da segnalare sul grande schermo in “Dolce novembre” (1968), regia di Robert Ellis Miller (1968), “Pendulum” (1969), regia di George Schaefer, “Breezy” (1973) di Clint Eastwood, “MacArthur il generale ribelle” (1977), di Joseph Sargent con Gregory Peck, “Accadde in Paradiso” (1987) di Alan Rudolph, e “Una notte per caso” (1997) di Juan José Campanella.