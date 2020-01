Omicidio nel Trapanese, Rosalia ammazzata di botte dal marito: “Urlava e piangeva”

Si chiamava Rosalia Garofalo la 54enne di Mazara del Vallo uccisa di botte dal marito. La vicenda si è consumata nella notte tra il 29 gennaio e il 30 gennaio nella casa in cui la coppia abitava. Sottoposto a fermo il coniuge, Marcello Vincenzo Frasillo.

Mazara del Vallo (Trapani), Rosalia Garofalo uccisa di botte dal marito

Ancora da chiarire la dinamica del femminicidio. Al culmine di un’accesa discussione, l’uomo avrebbe cominciato a percuotere violentemente la donna fino a ucciderla. Sul luogo dell’omicidio, in via Calipso, sono sopraggiunti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso della donna. Il suo corpo presentava ecchimosi su tutto il corpo. Ad allertare l’ambulanza e le forze dell’ordine i vicini di casa, allarmati dalle urla proveniente dall’abitazione.

Le indagini

L’uomo adesso si trova al Commissariato. La Procura di Marsala ha disposto il fermo che dovrà essere convalidato dal gip. Rosalia Garofalo sarebbe stata massacrata di botte nel corso della notte. La vittima aveva già denunciato i maltrattamenti messi in pratica dal marito, il 53enne Marcello Vincenzo Frasillo, disoccupato e con precedenti per maltrattamenti in famiglia e minacce nei confronti dei propri familiari. La donna in passato aveva vissuto anche in una comunità per donne in stato di disagio, a ridosso delle due denunce presentate (e poi ritirate) nei confronti del marito, come quella presentata ad aprile dello scorso anno e rimessa volontariamente nel seguente mese di giugno.