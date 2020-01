Terrore in volo, aereo di linea atterra in autostrada. Video

Un aereo della Caspian airlines in arrivo da Teheran è uscito fuori pista all’aeroporto di Mahshahr scarrozzando nella vicina autostrada a causa di un problema tecnico. Tutti salvi i 150 passeggeri bordo del McDonnell Douglas MD-80. Le forze dell’ordine hanno fatto scendere dal velivolo e trasferito i passeggeri all’interno dello scalo. Lo hanno annunciato il governatore della città Ebrahim Aria-Zanganeh, citato dalla tv di Stato, precisando che le ali dell’aereo sono rimaste danneggiate.

Aereo atterra in autostrada

Un altro aereo, questo del Qeshm Air, in volo da Gorgan a Teheran è stato costretto a rientrare a causa di un problema al motore subito dopo il decollo. Problemi tecnici anche per un Airbus della Iran Air decollato da Teheran ed atterrato poco a Mehrabad Airport. Secondo i media iraniani, guasti e problemi tecnici del parco aereo iraniano sono in parte causati dalle sanzioni Usa che hanno fortemente limitato nuovi acquisti e manutenzione dei velivoli più vecchi.

Il video