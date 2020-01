Mission Impossible – Rogue Nation su Italia1: trama, cast e curiosità

Stasera su Italia1 andrà in onda Mission Impossible – Rogue Nation”. Si tratta del quinto capitolo della saga “Mission Impossible” con Tom Cruise (che due anni prima aveva recitato in Oblivion). La pellicola, del 2015, è diretta e scritta da Christopher McQuarrie.

Trama di “Mission Impossible – Rogue Nation”

L’agente dell’IMF Ethan Hunt si pone come obiettivo di provare l’esistenza del Sindacato, un’attività criminale internazionale fino ad allora ignota alla CIA. Ethan Hunt viene catturato dal Sindacato, ma riesce a fuggire da una camera di tortura, allestita da Janik Vinter soprannominato “il dottore delle ossa”, grazie all’aiuto dell’agente dell’MI6 Ilsa Faust, da tempo infiltrata nel Sindacato.

Intanto il direttore della CIA Alan Hunley e l’agente dell’IMF William Brandt testimoniano davanti a un comitato del Senato. L’IMF, al momento senza un segretario in carica, è criticata per i suoi metodi distruttivi e spesso impropri. Hunley, a cui non piace Ethan, riesce a ottenere l’eliminazione dell’IMF, che viene incorporata nella CIA e Brandt avvisa l’amico Hunt di rimanere nascosto. Tagliato fuori dall’IMF, Ethan cerca di risalire al suo unico ricordo prima della cattura: un uomo biondo con gli occhiali, successivamente identificato come l’ex agente dell’MI6 Solomon Lane.

Sei mesi dopo, Hunt è ancora un fuggitivo, incapace di individuare il Sindacato senza un aiuto stabile. Così decide di chiamare l’ex collega Benji Dunn per cercare Lane, sospettato di essere il leader del Sindacato, durante l’opera Turandot nel teatro statale di Vienna.

Cast e curiosità

Nel cast del quinto capitolo della fortunatissima saga troviamo la presenza dei seguenti attori: Tom Cruise, Alec Baldwin, Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, America Olivo, Sean Harris, Simon McBurney, Jingchu Zhang. Molte le curiosità del film. Tom Cruise e Simon Pegg ad esempio non hanno voluto controfigure nel film, nemmeno per le scene più pericolose e difficili da girare. Durante le riprese, Tom si è fatto male per sei volte: al momento delle riprese, l’attore non era propriamente un ragazzino, visto che aveva passato già i 50 anni. Ciononostante, non ha voluto stuntmen che lo supportassero. La scena in cui Ethan Hunt è sospeso sull’aeroplano ha richiesto dieci giorni di lavoro. Come nel primo film, anche in questa pellicola il nome in codice del protagonista è Bravo-Ecco-1-1.