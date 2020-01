Piacere sono un po’ incinta: trama, cast, trailer

Piacere sono un po’ incinta: la trama, il cast e le anticipazioni del film che andrà in onda oggi 28 gennaio 2020 su Rai 2 alle 21.20. Piacere, sono un po’ incinta (The Back-Up Plan) è un film del 2010, diretto da Alan Poul ed interpretato da Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin. Con un costo di produzione di 35 milioni di dollari, il film complessivamente (incluse le vendite di DVD) ha incassato 90 milioni di dollari di cui 1 481 000 € in Italia.

Piacere, sono un po’ incinta: trama

La pellicola segue le vicende di Zoe, affascinante ed energica donna che conduce una vita appagante e circondata dall’affetto dei suoi cari. Nonostante il buon lavoro e i tanti desideri che si sono avverati, la protagonista ha un sogno nel cassetto: diventare madre. Vicina oramai ai quarant’anni e senza un partner, la donna si rende conto di non aver bisogno di un compagno e decide di ricorrere alla fecondazione artificiale.

Il caso vuole che pochi giorni dopo aver portato a termine la procedura medica la protagonista di Piacere sono un po’ incinta incontra Stan che si rivela fin da subito un uomo fantastico. Tra i due infatti scatta un amore travolgente ma nel frattempo Zoe scopre che l’inseminazione è andata a buon fine ed è in attesa del bebè tanto desiderato. Cosa farà adesso che ha trovato il principe azzurro?

Piacere sono un po’ incinta, cast

Jennifer Lopez: Zoe

Alex O’Loughlin: Stan

Eric Christian Olsen: Clive

Michaela Watkins: Mona

Linda Lavin: Nana

Danneel Harris: Olivia

Noureen DeWulf: Daphne

Anthony Anderson: papà al parco

Melissa McCarthy: Carol

Tom Bosley: Arthur

Adam Rose: Louie

Carlease Burke: Tabitha

Robert Klein: dottor Scott Harris

Piacere sono un po’ incinta: curiosità

Nel film, l’addestratore di cani che tiene la lezione nel negozio di Zoe è César Millán, noto addestratore nel reality show Dog Whisperer – Uno psicologo da cani.

Piacere, sono un po’ incinta: trailer