Chi è Roberto Giacobbo: età, moglie, figlie del conduttore di Voyager

Roberto Giacobbo è uno dei giornalisti e conduttori televisivi più amati dal pubblico italiano. Per anni è stato visto al timone di Voyager, il programma d’intrattenimento che ha seguito soprattutto temi legati a presunti misteri insoluti ed alla pseudoscienza, ma che ha proposto anche inchieste di carattere archeologico, scientifico ed artistico. Scopriamo alcune curiosità su Roberto Giacobbo: vita, carriera, moglie e figli.

Roberto Giacobbo, età

Roberto Giacobbo nasce a Roma il 12 ottobre del 1961. Ha 58 anni.

Roberto Giacobbo: vita privata e carriera

da giovane partecipa al quiz di Mike Bongiorno Bis, vincendo 14 milioni di lire con le quali si compra una motocicletta. Successivamente diventa autore per alcuni programmi del daytime della Rai, mentre per Mediaset lo è per La Macchina del Tempo, iniziando ad avvicinarsi ai temi dell’archeologia.

Ma è nel 2000 che Roberto Giacobbo appare in video su Telemontecarlo con la conduzione di Stargate – Linea di Confine, programma dedicato al mistero. La trasmissione sopravvive anche su La7, con l’esperienza che dura fino al 2003, quando passa a Rai2 al timone di Voyager.

Su Rai2 diventa anche vicedirettore, ma le sirene di Mediaset lo attirano nuovamente nel 2018, con la conduzione di Freedom – Oltre il confine, prima su Rete4 e poi su Italia1. Attualmente si occupa anche dei contenuti del canale Focus.

Roberto Giacobbo, moglie

Roberto è sposato da molti anni con la sua con l’autrice televisiva Irene Bellini. I due si sono conosciuti sul lavoro e dopo ben otto mesi di corteggiamento da parte di Roberto, la Bellini ha ceduto.

Roberto Giacobbo, figlie

Dall’unione con la moglie Irene sono nate tre figlie che adesso hanno rispettivamente venti, diciotto e quindici anni. Inoltre la secondogenita Giovanna lavora come modella.

Roberto Giacobbo, libri

E’ stato autore di Misteri su Rai Tre, La macchina del tempo su Rete Quattro e autore e conduttore di Stargate – Linea di confine su La7. Dal 2003 conduce Voyager, trasmissione di grande successo in onda tutta la stagione in prima serata su Rai Due. Fra i suoi libri ricordiamo: Il segreto di Cheope (Newton Compton, 1998), Il segreto di Leonardo (Rizzoli, 2005), Le piramidi. Mistero e realtà (Giunti, 2006), Il ragionevole dubbio (Giunti, 2007) e Atlante dei mondi perduti (Giunti, 2009). Ha pubblicato con Mondadori 2012: la fine del mondo? (2009), Templari. Dov’è il tesoro? (2010), Aldilà. La vita continua? (2011), Da dove veniamo? (2012), Chi era davvero Gesù? (2013), Città segrete (2015).